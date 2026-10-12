IMSS esperará resultados de consulta salarial del sindicato

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esperará los resultados de la consulta salarial que realizará el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el próximo 14 de octubre, para determinar si concede un aumento o queda en 6.8% como se había aprobado en un principio, señaló el director general Zoé Robledo Aburto.

Sin embargo, no quiso contestar al cuestionamiento sobre si el Instituto cuenta con los recursos suficientes para otorgar un aumento al salario de 10%, solicitado por los trabajadores que han salido a manifestarse en varias entidades, durante los últimos días, o cuánto más podría aumentar.

"La relación del IMSS con su sindicato es permanente... llevó una propuesta que se votó en un Congreso, esa propuesta se aprobó en un Congreso, ahora se va a someter a votación... eso es lo que hoy está aprobado, se está llevando a la consulta, cuando la consulta tenga un resultado, el IMSS tendrá que responder en función de ese resultado", dijo el director general del Seguro Social.

Zoé Robledo anuncia consultas sobre desabasto de medicamentos

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Además, anunció el inicio, sin dar fechas, de una consulta interna en las unidades médicas sobre el desabasto de medicamentos e insumos, la falta de personal y las condiciones de trabajo del personal médico.

Detalló que la revisión empezará en las unidades más grandes, es decir, los de especialidad, después los hospitales regionales, y así irán avanzando, para verificar también el surtimiento de recetas médicas.

En ese punto, culpó a las empresas de no entregar los medicamentos comprados, y dijo que el IMSS ya inició un proceso de recisión de contratos por dichos hechos.

"Estamos en un proceso de rescisión de los contratos de empresas incumplidas, porque efectivamente el IMSS y nuestros trabajadores dan la cara y cualquier tema operativo que tengamos que resolver, lo resolvemos, pero cuando un proveedor, y les podamos dar la lista quizás si no las quieren solicitar, de quiénes son los proveedores que más han incumplido, y ojalá los convoquen a una conferencia, les pregunten porque incumplen, porque tienen sus contratos, se hacen contratos, además en gran volumen y por varios años, no hay nada que tenga una mejor condición para un proveedor", explicó.