Video | Asegura Marina 1.2 toneladas de cocaína en Huatulco

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos detuvieron a seis personas y aseguraron 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca.

En redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Semar ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Lo que representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales.

En un comunicado la Semar señaló que los navales incautaron una embarcación con 46 bultos de presunta cocaína al sur de Huatulco, Oaxaca.

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La operación se efectuó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, por lo que se desplegaron unidades de superficie y aéreas, logrando el aseguramiento de la embarcación.

Los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y así determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada.

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.

La dependencia resaltó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza en funciones de Guardia Costera y en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Con la finalidad de inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marina.