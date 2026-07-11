CSP: "Es mejor coordinarnos"

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este viernes al gobierno y a las agencias de seguridad de Estados Unidos a privilegiar la coordinación con las autoridades mexicanas, en lugar de actuar de manera unilateral o violando la soberanía, al sostener que esa estrategia sólo genera más violencia.

"El llamado que hacemos también a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, es mejor coordinarnos, es mejor colaborar", expresó.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, aseguró que el caso de la captura y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos es un ejemplo de los riesgos que implica una operación realizada sin informar al Estado mexicano, pues consideró que ello provocó una disputa interna en el Cártel de Sinaloa y un repunte de la violencia.

"Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, porque los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía", resaltó la mandataria.

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La presidenta mexicana sostuvo que, con base en las evidencias conocidas hasta ahora, la presunta intervención de agencias estadounidenses en el traslado del líder criminal habría generado una fractura en el Cártel de Sinaloa.

"Al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país", señaló Sheinbaum.

Asimismo, la presidenta mencionó que, si las autoridades estadounidenses contaban con información sobre la ubicación de los objetivos criminales, debieron compartirla con México para que fueran las instituciones nacionales las encargadas de ejecutar la detención.

"¿Qué debería de haberse hecho? Dar la información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto", enfatizó.

Sheinbaum Pardo cuestionó las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre el ingreso de "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

Recordó que mientras una versión sostiene que ambos llegaron por su cuenta a la frontera, otra, atribuida al FBI, presentó la aeronave utilizada como parte de una operación suya. "Entonces, al decir ´fue mi operación´, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad".