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Bloquean cuentas al exsecretario de Economía de Rocha Moya

Ricardo Velarde, exsecretario de Economía, está bajo investigación tras la desaparición de un joven en Mazatlán.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 02:23 p.m.
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Rubén Rocha Moya/Foto: Archivo

Rubén Rocha Moya/Foto: Archivo

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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Ricardo Velarde Cárdenas, alias "El Pity", empresario que se desempeñó como secretario de Economía en Sinaloa durante el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, hoy imputado en Estados Unidos por presuntos vínculos con "Los Chapitos".

      Acciones de la autoridad

      En la "Mañanera del Pueblo" de este martes 8 de septiembre, el funcionario federal detalló que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, aclaró que este es un "caso aparte de todo lo demás en Sinaloa", en relación a los 10 exservidores de la entidad señalados por el Departamento de Justicia, entre ellos el propio gobernador con licencia Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

      "Este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF, de empresas que estaba investigando de esta persona. Lo va a dar a conocer FGR, pero tengo entendido que ya se está investigando", explicó García Harfuch.

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      Cronología del caso

      "El Pity" Velarde es uno de los propietarios del bar Terraza Valentino ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde el joven de 21 años Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció el 5 de octubre de 2025. El joven, originario de Durango, entró junto con dos de sus primas al bar, en la Zona Dorada del puerto. En la madrugada dijo a sus primas que iría al baño, y desde ese momento se desconoce su paradero.

      Ricardo Velarde Cárdenas es un empresario de bares y restaurantes del sur de Sinaloa, y uno de los nuevos perfiles políticos que impulsó el entonces gobernador Rocha Moya antes de ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.

      El empresario renunció como secretario de Economía de Sinaloa el 23 de octubre de 2025. El entonces gobernador Rubén Rocha reconoció ese día, en un mensaje publicado en sus redes sociales, "el esfuerzo y dedicación durante el tiempo que sirvió en dicha tarea".

      Además, resaltó su responsabilidad para asumir su compromiso personal con el esclarecimiento de la desaparición de Carlos Emilio, ante "los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en la ciudad de Mazatlán, buscando la verdad y la protección de los derechos de las víctimas".

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