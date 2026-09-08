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Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC

Cuatro adultos y dos menores recibieron atención por quemaduras leves, aseguró Polanco Acosta

Por Rolando Morales

Septiembre 08, 2026 02:06 p.m.
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Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC
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      La pirotecnia utilizada durante el partido entre Atlético de San Luis y Chivas, celebrado el pasado sábado en el estadio Libertad Financiera, contaba con la autorización de la Dirección de Protección Civil Municipal, confirmó el encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta.

      El funcionario precisó que se permitió la instalación de 90 minas de humo de dos pulgadas como parte del espectáculo previo y durante el encuentro.

      Polanco Acosta explicó que, derivado de una ráfaga de viento registrada en el inmueble, algunas rebabas de plástico provenientes de los dispositivos se dispersaron hacia una zona donde se encontraban aficionados.

      Como resultado, cuatro adultos y dos menores recibieron atención por parte del personal de Protección Civil que se encontraba en el estadio.

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      Detalló que ninguna de las personas lesionadas requirió traslado a un hospital, ya que las afectaciones fueron consideradas menores. Según el reporte de la dependencia, se trató de quemaduras de primer grado que fueron atendidas en el lugar con los insumos disponibles por parte de los cuerpos de auxilio.

      El funcionario señaló que el estadio cuenta con los permisos necesarios para este tipo de actividades y que la autorización para el uso de pirotecnia se solicita de manera previa en cada partido. Indicó además que fue él mismo quien avaló el permiso correspondiente para el encuentro entre potosinos y rojiblancos.

      Tras el incidente, Protección Civil realizará una revisión del material utilizado para determinar si alguno de los componentes presentaba humedad o fue empleado de manera incorrecta.

      Polanco Acosta adelantó que sostendrán una reunión con la empresa responsable, la cual es foránea, para evaluar lo ocurrido y definir si las condiciones de autorización para futuros partidos se mantienen o requieren modificaciones.

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