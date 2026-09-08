El América sufre una dolorosa pérdida; fallece una de sus leyendas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Club América y el futbol mexicano están de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento de Roberto "Monito" Rodríguez Pérez, exjugador de las Águilas y una de las figuras que dejaron huella en la historia de la institución al formar parte del equipo que conquistó el título de Liga en la temporada 1970-71.

Club América lamenta la pérdida de una leyenda

La noticia fue dada a conocer por el conjunto azulcrema a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje para despedir a quien defendió sus colores desde 1969 y compartió vestidor con varias de las leyendas más importantes del club.

"El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto 'Monito' Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos", publicó la institución.

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Reacciones y legado de Roberto Rodríguez

Las muestras de cariño no tardaron en aparecer. Entre ellas destacó la de Carlos Reinoso, uno de los máximos ídolos en la historia del América, quien recordó a su excompañero con una publicación acompañada de fotografías de la época en la que compartieron cancha antes de que Rodríguez Pérez continuara su carrera con el Zacatepec.

Además de su legado con las Águilas, Rodríguez también tuvo presencia con la Selección Mexicana, con la que disputó 16 partidos y marcó cuatro goles. Tras poner fin a su carrera como futbolista, se dedicó a la formación de nuevos talentos desde las fuerzas básicas, contribuyendo al desarrollo de jóvenes que buscaban cumplir el sueño de llegar al profesionalismo.