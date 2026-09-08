logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lille vs Betis: Cuándo y dónde ver a Fidalgo en Champions League

Lille mantiene su invicto en Ligue 1 y buscará aprovechar su localía en el debut europeo.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 01:50 p.m.
A
Lille vs Betis: Cuándo y dónde ver a Fidalgo en Champions League
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Tras semanas de especulaciones sobre su futuro, Álvaro Fidalgo parece haber dejado atrás la incertidumbre para concentrarse plenamente en una nueva aventura europea. El mediocampista, que estuvo vinculado con una posible salida del Real Betis durante el mercado de transferencias, recibió un importante voto de confianza al ser considerado por el cuerpo técnico para el inicio de la temporada en la UEFA Champions League.

      Álvaro Fidalgo confirmado en convocatoria para Champions League

      El futbolista, uno de los pocos representantes mexicanos en la máxima competencia de clubes del continente, afronta una nueva oportunidad para demostrar su calidad en el escenario más exigente del futbol europeo. Su inclusión en la convocatoria refleja la confianza que existe en sus capacidades y lo perfila como una pieza importante dentro de las aspiraciones del conjunto verdiblanco.

      Ahora, Fidalgo buscará responder en la cancha cuando el Betis inicie su camino continental frente al Lille, un rival que suele hacerse fuerte en casa y que intentará aprovechar el respaldo de su afición para arrancar el torneo con una victoria. Para el exjugador del América, el duelo representa una oportunidad inmejorable para seguir consolidándose en Europa y demostrar que tiene las condiciones para competir al más alto nivel.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Betis y Lille llegan motivados a su debut en Champions League

      Ambos equipos llegan con sensaciones positivas tras sus más recientes compromisos en sus respectivos torneos locales. El Real Betis afrontará el duelo europeo después de conseguir una valiosa victoria por 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga, resultado que confirmó el buen inicio de temporada del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. Por su parte, el Lille también llega fortalecido tras imponerse 1-0 al Toulouse en la Ligue 1, manteniendo su condición de invicto y reforzando la confianza de cara a su debut en la Champions League.

      Dónde ver Lille vs Betis en Champions

      Fecha: 8 de septiembre

      Hora: 13:00hrs

      Estadio: Estadio Pierre-Mauroy

      Transmisión: HBO.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lille vs Betis: Cuándo y dónde ver a Fidalgo en Champions League
      Lille vs Betis: Cuándo y dónde ver a Fidalgo en Champions League

      Lille vs Betis: Cuándo y dónde ver a Fidalgo en Champions League

      SLP

      El Universal

      Lille mantiene su invicto en Ligue 1 y buscará aprovechar su localía en el debut europeo.

      La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial
      La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial

      La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial

      SLP

      El Universal

      El equipo mexicano mostró esfuerzo, pero errores defensivos permitieron la remontada polaca

      Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro
      Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro

      Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro

      SLP

      El Universal

      Se consagró campeón goleador en la Saudi Pro League y fue figura clave en la Copa Mundial 2026 con México

      J. Quiñones cerca de hacer historia
      J. Quiñones cerca de hacer historia

      J. Quiñones cerca de hacer historia

      SLP

      El Universal

      El delantero mexicano estaría nominado al Balón de Oro 2026