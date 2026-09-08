Lille vs Betis: Cuándo y dónde ver a Fidalgo en Champions League
Lille mantiene su invicto en Ligue 1 y buscará aprovechar su localía en el debut europeo.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Tras semanas de especulaciones sobre su futuro, Álvaro Fidalgo parece haber dejado atrás la incertidumbre para concentrarse plenamente en una nueva aventura europea. El mediocampista, que estuvo vinculado con una posible salida del Real Betis durante el mercado de transferencias, recibió un importante voto de confianza al ser considerado por el cuerpo técnico para el inicio de la temporada en la UEFA Champions League.
Álvaro Fidalgo confirmado en convocatoria para Champions League
El futbolista, uno de los pocos representantes mexicanos en la máxima competencia de clubes del continente, afronta una nueva oportunidad para demostrar su calidad en el escenario más exigente del futbol europeo. Su inclusión en la convocatoria refleja la confianza que existe en sus capacidades y lo perfila como una pieza importante dentro de las aspiraciones del conjunto verdiblanco.
Ahora, Fidalgo buscará responder en la cancha cuando el Betis inicie su camino continental frente al Lille, un rival que suele hacerse fuerte en casa y que intentará aprovechar el respaldo de su afición para arrancar el torneo con una victoria. Para el exjugador del América, el duelo representa una oportunidad inmejorable para seguir consolidándose en Europa y demostrar que tiene las condiciones para competir al más alto nivel.
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Betis y Lille llegan motivados a su debut en Champions League
Ambos equipos llegan con sensaciones positivas tras sus más recientes compromisos en sus respectivos torneos locales. El Real Betis afrontará el duelo europeo después de conseguir una valiosa victoria por 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga, resultado que confirmó el buen inicio de temporada del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. Por su parte, el Lille también llega fortalecido tras imponerse 1-0 al Toulouse en la Ligue 1, manteniendo su condición de invicto y reforzando la confianza de cara a su debut en la Champions League.
Dónde ver Lille vs Betis en Champions
Fecha: 8 de septiembre
Hora: 13:00hrs
Estadio: Estadio Pierre-Mauroy
Transmisión: HBO.
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