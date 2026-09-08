Quique Rangel musicaliza el clásico de Fritz Lang, "Metrópolis"

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- "Metrópolis", la película expresionista distópica dirigida por Fritz Lang a finales de los 20s y considerada un clásico del cine mundial, será musicalizada en vivo por el proyecto encabezado por el tacvbo Quique Rangel.

La cinta, cuyas imágenes han sido ocupadas ocasionalmente por artistas como el grupo Queen en su videoclip de la canción "Radio Ga-Ga", será la inauguración del 25 Festival de Cine Alemán que iniciará el 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

"Metrópolis", considerada Memoria del Mundo por parte de la UNESCO, es un largometraje mudo cuyo rodaje fue de año y medio y que se ubica en el 2026, en una ciudad donde los obreros viven subterráneamente y son incitados por un robot para comenzar una revolución.

Musicalización y proceso creativo

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"Fue un parteaguas del lenguaje cinematográfico aunque en ese momento no se tenían los elementos para el sonido, pero ya era una obra de arte con una propuesta y una ideológica que la hace única. Es una película de más de dos horas y el corte que vamos a musicalizar, es un poco más largo que se conocía hasta hace unos años porque se descubrió hace tiempo material que era parte del proyecto original", comenta Quique.

La musicalización correrá a cargo de 2 Contrabajos, el proyecto creado por Rangel y Mike Sandoval utilizando precisamente esos instrumentos, contando ahora con la participación de Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!.

"Ya perdí la cuenta de cuántas veces la hemos visto. Son escenas largas, ciertas cosas son explícitas y pues lo que hicimos fue verlas por partes para analizar cosas para ver qué pones aquí y que acá, a veces nada, porque pues la música va en función de lo que se ve", detalla Sandoval.

Participación de Denise Gutiérrez y sonidos electrónicos

La ayuda de Denise ha sido fundamental, pues ella ha aportado además de su voz, aparatos que permiten loops (repetición de sonidos de manera continua) en la que ella plantea una armonía.

"Llega a tener texturas que más allá del rango vocal que ella tiene y en algunos pasajes nos estamos apoyando en bases que tiene referencia a sonidos un poco más electrónicos, sintetizadores, análogos, aunque son los menos, pero nos interesaba generar estos ritmos de las máquinas (obreras)", abunda Quique.

El proceso para musicalizar "Metrópolis" comenzó hace unas semanas y será la única función que haya.

"Ojalá hubiera más, pero es una producción grande. Ojalá caigan más porque también parte de la idea de nosotros es hacer música para otras artes, como el cine y el teatro.

Por lo pronto a 2 Contrabajos se le oirá pronto en "Ciudad de Muertos", película de JM Cravioto, basada en la vida del fotógrafo de nota roja Enrique Metinides.

La película se estrenó mundialmente en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en octubre tendrá exhibición en Sitges, considerado el festival de cine de género más importante del orbe.