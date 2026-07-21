logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ssa descarta brote de "diarrea explosiva" en México

Aseguró que en territorio mexicano hay una vigilancia epidemiológica "muy activa"

Por El Universal

Julio 21, 2026 11:21 a.m.
A
David Kershenobich/Foto: Archivo

David Kershenobich/Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), descartó un brote en México de "diarrea explosiva" y reportó solo tres casos.

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Kershenobich mencionó que no se encontró evidencia de cyclospora en una fábrica de Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se retractó sobre el supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de México.

      "En México ha habido tres clases de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora por lo tanto", dijo el secretario de Salud.

      Aseguró que en territorio mexicano hay una vigilancia epidemiológica "muy activa".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En relación a la fábrica de lechuga de Guanajuato, mencionó que se trabaja en conjunto con autoridades estadounidenses: "Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento".

      LEA TAMBIÉN

      Salud reporta cuatro muertes por dengue en 2026

      Se registraron principalmente en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca

      Apuntó que en esta fábrica de Guanajuato se tomaron muestras para tener una investigación propia, en conjunto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

      "Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene; sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera", dijo.

      Reportó que los tres pacientes se recuperan y "esto es un episodio diarreico severo" que no tiene mortalidad y responde muy bien a tratamiento con Trimetropin, conocida más como Bactrim.

      Apuntó el secretario de Salud que en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la cyclospora, en los cerca de mil 500 casos en ese país.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ssa descarta brote de diarrea explosiva en México
      Ssa descarta brote de diarrea explosiva en México

      Ssa descarta brote de "diarrea explosiva" en México

      SLP

      El Universal

      Aseguró que en territorio mexicano hay una vigilancia epidemiológica "muy activa"

      Aseguran embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas
      Aseguran embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

      Aseguran embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

      SLP

      El Universal

      En Sonora, autoridades federales también decomisaron más de tres toneladas de metanfetamina

      Delincuencia no es opción de vida: Sheinbaum tras condena a Zambada
      Delincuencia no es opción de vida: Sheinbaum tras condena a Zambada

      "Delincuencia no es opción de vida": Sheinbaum tras condena a Zambada

      SLP

      El Universal

      "No hay una opinión personal sobre eso, es lo que es", señaló la Presidenta

      Plan de infraestructura hospitalaria contempla 9 mil camas nuevas
      Plan de infraestructura hospitalaria contempla 9 mil camas nuevas

      Plan de infraestructura hospitalaria contempla 9 mil camas nuevas

      SLP

      El Universal

      Incluye 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 mejoras con inversión cercana a 181 mil millones de pesos