Ssa descarta brote de "diarrea explosiva" en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), descartó un brote en México de "diarrea explosiva" y reportó solo tres casos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Kershenobich mencionó que no se encontró evidencia de cyclospora en una fábrica de Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se retractó sobre el supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de México.

"En México ha habido tres clases de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora por lo tanto", dijo el secretario de Salud.

Aseguró que en territorio mexicano hay una vigilancia epidemiológica "muy activa".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En relación a la fábrica de lechuga de Guanajuato, mencionó que se trabaja en conjunto con autoridades estadounidenses: "Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento".

LEA TAMBIÉN Salud reporta cuatro muertes por dengue en 2026 Se registraron principalmente en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca

Apuntó que en esta fábrica de Guanajuato se tomaron muestras para tener una investigación propia, en conjunto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

"Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene; sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera", dijo.

Reportó que los tres pacientes se recuperan y "esto es un episodio diarreico severo" que no tiene mortalidad y responde muy bien a tratamiento con Trimetropin, conocida más como Bactrim.

Apuntó el secretario de Salud que en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la cyclospora, en los cerca de mil 500 casos en ese país.