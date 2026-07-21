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San Luis enfrenta fuga de médicos

Esto, por falta de hospitales de alta especialidad y de plazas

Por Samuel Moreno

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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San Luis enfrenta fuga de médicos
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      San Luis Potosí continúa siendo uno de los principales referentes nacionales en la formación de médicos, aunque enfrenta el reto de retener a los especialistas por la falta de hospitales de alta especialidad y de plazas para continuar su desarrollo profesional, advirtió el presidente del Clúster de Turismo y Salud, Manuel Alejandro Galván Arroyo.

      El especialista recordó que la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) conserva una sólida reputación académica y se ha mantenido en distintos momentos entre los primeros lugares nacionales en evaluaciones de desempeño. Señaló que esa posición ha permitido que la entidad sea reconocida históricamente como una "cuna de médicos", con egresados que posteriormente se incorporan a diversas especialidades.

      Sin embargo, indicó que el prestigio académico no se ha acompañado de un crecimiento equivalente en infraestructura hospitalaria. Explicó que, aunque los estudiantes de medicina reciben una formación competitiva, al momento de buscar una especialización encuentran limitaciones en San Luis Potosí debido a la ausencia de hospitales especializados que les permitan completar su preparación y realizar prácticas clínicas avanzadas.

      Galván Arroyo sostuvo que esta situación provoca que muchos de los médicos con mejores resultados académicos se trasladen a entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León o Querétaro, donde existen mayores oportunidades de formación y ejercicio profesional. Añadió que algunos de ellos terminan estableciéndose fuera del país, lo que representa una pérdida de talento para el sistema de salud potosino.

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      Respecto al modelo de IMSS-Bienestar, consideró que su operación se ha concentrado principalmente en la atención primaria y no ha logrado fortalecer la estructura necesaria para el desarrollo de especialidades médicas. Señaló que persisten problemas relacionados con la disponibilidad de insumos, la apertura de plazas y la planeación de infraestructura hospitalaria, aspectos que afectan tanto a los pacientes como a los médicos recién egresados.

      El presidente del Clúster concluyó que el problema no es la calidad de los estudiantes, sino la falta de condiciones para integrarlos al sistema de salud con perspectivas de crecimiento profesional.

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