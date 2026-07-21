Aseguran embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas
En Sonora, autoridades federales también decomisaron más de tres toneladas de metanfetamina
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que personal de la Secretaría de Marina (Semar) en Chiapas aseguró una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas.
"Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles. En la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ya suman más de **78 toneladas de cocaína aseguradas en la mar", señaló el funcionario federal en redes sociales."
Aseguran más de tres toneladas de metanfetamina en Sonora
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales aseguraron más de tres toneladas de metanfetamina en el estado de Sonora, resultado de labores coordinadas de inteligencia e investigación.
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A través de sus redes sociales, el funcionario federal aseguró que esta incautación representa millones de dosis que "ya no llegarán a las calles", lo que impide un ingreso económico a las organizaciones criminales.
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