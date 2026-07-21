Plan de infraestructura hospitalaria contempla 9 mil camas nuevas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso el Plan de Infraestructura Hospitalaria 2024-2030, con 152 proyectos hospitalarios y una inversión de cerca de 181 mil millones de pesos.

Plan de infraestructura hospitalaria 2024-2030 presentado por Claudia Sheinbaum

En su conferencia mañanera de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se va a comparar lo que se hizo en el periodo neoliberal en materia de infraestructura hospitalaria.

En el Salón Tesorería expuso que se incluyen 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones hospitalarias y 55 sustituciones y mejoras mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La próxima semana vamos a presentar cómo se compara esto con el periodo neoliberal. Cuánto se construyó de 1982 a 2018 y cuánto vamos a construir nosotros. Más que la construcción es la atención a la población, el acceso a la salud", dijo.

Detalles confirmados sobre camas y proyectos hospitalarios

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, expuso que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla, desde 2024 y hasta finales de 2030, la construcción de 50 hospitales completamente nuevos que van a tener 6 mil 364 camas totalmente nuevas.

"Construiremos 9 mil 139 camas hospitalarias en 152 proyectos", destacó. Además, 47 ampliaciones de hospitales con mil 1 camas nuevas; y 55 mejoras y sustituciones mayores con mil 774 camas nuevas.

Indicó que se pasará de 96 mil 936 camas en el sector salud, cuando inició el gobierno, a 106 mil 105 en seis años: "será el crecimiento en número de camas más grande desde que tenemos datos para poder comparar".

De octubre del 2024 hasta ahora ya se concluyeron 30 de estos proyectos que han sumado mil 474 camas nuevas que hoy dan servicio en toda la República a las mexicanas y los mexicanos; son siete hospitales del IMSS; 19 hospitales del IMSS-Bienestar; y cuatro hospitales del ISSSTE entre nuevos, ampliaciones y sustituciones.

Para este 2026 mencionó que son 33 proyectos más que están ya en construcción y próximos a concluirse. En el IMSS, cuatro hospitales nuevos, cinco hospitales que van a ser sustituidos y dos hospitales ampliados.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que con este Plan está contemplada la contratación de personal para la atención médica.

En el IMSS-Bienestar un hospital nuevo, ocho hospitales sustituidos y tres hospitales ampliados, mientras que en el ISSSTE un hospital nuevo, dos hospitales sustituidos y siete hospitales ampliados. Con esto se van a sumar mil 163 camas.

Martí Batres, director del ISSSTE, mencionó que se van a reconstruir o rescatar 20 hospitales, y en este momento hay nueve obras.

Zoé Robledo, director del IMSS, señaló que al 2030 se construirán 47 hospitales, de los cuales siete ya están operando y 21 en proceso de obra.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, indicó que serán 87 proyectos estratégicos con 46.8 mil millones de pesos.