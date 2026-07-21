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Quiñones critica decisión técnica tras eliminación de México

México cayó 3-2 ante Inglaterra y quedó fuera del Mundial

Por El Universal

Julio 21, 2026 10:01 a.m.
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Quiñones critica decisión técnica tras eliminación de México
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      Julián Quiñones fue, sin duda, uno de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026.

      Con actuaciones brillantes y una destacada cuota goleadora, el delantero se consolidó como una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Javier Aguirre, convirtiéndose en un referente dentro del ataque tricolor.

      Ese protagonismo, respaldado por cuatro anotaciones a lo largo del torneo, no fue suficiente para mantenerse en el terreno de juego durante el momento más importante de la eliminación mexicana. En el duelo de octavos de final ante Inglaterra, Aguirre decidió sustituirlo cuando el equipo necesitaba buscar con urgencia el empate.

      Tras los 90 minutos, México terminó cayendo (3-2) frente al conjunto inglés, resultado que marcó el final de su participación en la justa mundialista y permitió a los europeos avanzar a la siguiente ronda.

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      Ya con varios días de por medio desde la eliminación y aprovechando sus vacaciones, Quiñones recordó aquel partido y no ocultó su molestia con la decisión técnica. Durante una visita a un estudio de tatuajes, el atacante del Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita fue cuestionado sobre el tema y dejó una respuesta que se volvió viral.

      "Ahh, sí se mam..., se equivocó el viejo", comentó Quiñones, dejando entrever que no estuvo de acuerdo con salir de la cancha en uno de los momentos más importantes para la Selección Mexicana.

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