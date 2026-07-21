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Abandonan feto en Milpillas; FGE activa protocolos de investigación

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia correspondiente

Por Redacción

Julio 21, 2026 09:54 a.m.
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Abandonan feto en Milpillas; FGE activa protocolos de investigación
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) inició las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de un feto en la fracción Milpillas.

      Derivado del reporte recibido, se activaron los protocolos de actuación para el esclarecimiento de los hechos.

      Elementos del Grupo de Homicidios de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al sitio, donde se entrevistaron con las personas presentes y dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien autorizó la realización de las diligencias correspondientes.

      Personal de la Vicefiscalía Científica llevó a cabo el procesamiento del sitio y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SEMELE), donde se practicará la necropsia de ley.

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      Asimismo, la Fiscalía continuará con estas labores hasta establecer a quien resulte responsable de este suceso.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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