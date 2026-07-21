Borussia Dortmund sigue de cerca a Gilberto Mora

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Con todavía varios meses por delante antes de poder dar el salto al futbol europeo al alcanzar la mayoría de edad, Gilberto Mora continúa consolidándose como uno de los nombres mexicanos que más interés generan en el mercado internacional tras su destacada participación con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora y su proyección en el futbol europeo

El mediocampista de Xolos de Tijuana aprovechó cada oportunidad que tuvo con el Tricolor, actuaciones que, sumadas al respaldo de una de las agencias de representación más influyentes del futbol mundial, han despertado el interés de diversos clubes del Viejo Continente. Entre ellos aparece el Borussia Dortmund, institución reconocida por apostar por jóvenes talentos y potenciar sus carreras.

Declaraciones de Lothar Matthäus sobre Gilberto Mora

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Así lo reveló Lothar Matthäus, campeón del mundo con Alemania y una de las voces más autorizadas del futbol europeo, quien en una colaboración para el diario "Bild" destacó las cualidades del mexicano y dejó entrever que el conjunto aurinegro ya ha comenzado a seguir de cerca su situación.

"Con solo 17 años, el grandísimo talento de México ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha empezado a tantear el terreno", escribió Matthäus.

Las palabras del exfutbolista alemán confirman que Mora no solo ha llamado la atención por su proyección en México, sino que ya figura en el radar de algunos de los clubes más importantes de Europa, aunque cualquier movimiento tendría que esperar hasta que el jugador cumpla la edad permitida para cambiar de club.