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Da prisión preventiva un juez al "Capitán Sol"

Por El Universal

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Da prisión preventiva un juez al "Capitán Sol"
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      Ciudad de México.- Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, impuso como medida cautelar prisión preventiva de oficio al ex capitán de corbeta Miguel Á. Solano Ruiz, alias "Capitán Sol" o "Mk", por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento con agravante de servidor público.

      Solano Ruiz es señalado como uno de los supuestos operadores de la red de huachicol fiscal junto con el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el ex contralmirante Fernando Farías Laguna, entre otros ex marinos y ex funcionarios.

      El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada fue el encargado de formular la imputación y el juez decretó la continuación de la audiencia inicial para el próximo jueves 8 de octubre a las 5:00 horas.

      De acuerdo con la causa penal 325/2025, Solano Ruiz, desempeñó diferentes cargos dentro de la Semar y de la relación que mantenía con los hermanos Farías Laguna y el excapitán de navío Clímaco Aldape Utrera influía dentro de la Agencia Nacional de Aduanas.

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