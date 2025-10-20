El agua, al límite en Valle de Bravo

Valle de Bravo, Méx.- En menos de 15 días prestadores de servicio de Valle de Bravo recorrieron sus lanchas y restaurantes flotantes 50 metros, ya que el agua se encuentra al límite de la Plaza Estrella y el cuerpo de agua ha llegado a 93% de su almacenamiento.

“Pensamos que va a subir más porque siguen las lluvias, lo que sí es seguro es que ya no nos podemos seguir recorriendo, porque ya llegamos a las paredes, por decir, de aquí de la plaza y, de aquel lado, donde hay más lanchas, ya están al tope de la barda”, señalaron los prestadores de servicio.

Algunas calles que servían como estacionamientos improvisados ya fueron cerradas debido a que el agua de la presa ingresó a estos espacios, obligando a los encargados a cerrar.

“Es muy bueno que ya esté arriba la presa, porque no sólo ayuda al tema turístico, también al abastecimiento de agua para quienes vivimos aquí en Valle, porque sí la vimos muy complicada en temporada de sequía, no había para nada”, detalló Norma, vecina de Valle de Bravo.

Si bien para algunos el incremento en el nivel de la presa es de aplaudir, para otros comienza a encender las alarmas, ya que, de subir la cantidad de agua, también va a buscar por dónde salir.

“Si sigue creciendo el almacenaje, pues también viene la preocupación de que comience a salir el agua por varios lados, pero mientras aprovechar esto, al final la naturaleza es la que manda y contra ella no podemos hacer nada”, resaltó uno de los prestadores de servicio.

Tras la intensa temporada de lluvias que está por concluir, el Sistema Cutzamala rebasa 95% de su capacidad de almacenamiento total, con 95.58% al corte del 14 de octubre. Este porcentaje es significativamente mayor al que se registró en años anteriores.