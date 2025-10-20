Peso inicia estable ante optimismo global

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.37 pesos por dólar, sin cambios relevantes respecto a la jornada del viernes, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso es afectado por la recuperación parcial del dólar, después de extender el retroceso semanal ante las tensiones arancelarias, mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave en México y el reporte de inflación estadounidense al final de la semana, comentaron los especialistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.13%. El euro baja 0.01% frente al billete verde, mientas la libra pierde también 0.01%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, repunta 3.1%, ganando el apetito de los inversionistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al inicio de la semana, los mercados accionarios registran en su mayoría movimientos positivos, impulsados por una disminución en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, programada para finales de mes, lo que ha renovado el optimismo en torno a posibles acuerdos comerciales.

En el ámbito corporativo, Apple reportó un sólido desempeño del nuevo iPhone 17, con un crecimiento de 14% en ventas frente al modelo anterior durante sus primeros 10 días en Estados Unidos y China, lo que refuerza la confianza en el consumo tecnológico.

Esta semana también se intensifica la temporada de reportes trimestrales, tanto en México como en Estados Unidos, destacando resultados clave de emisoras como Kof, Gruma, Netflix y Tesla

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.58% del Nasdaq. En México, los especialistas de Banorte prevén un rango semanal para el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV entre 60 mil 800 y 63 mil 000 puntos. Además, Gap presentará sus resultados trimestrales al cierre del mercado.

En Europa las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.7%, mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 3.37% y el Han Seng 2.42%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.7%, con los inversionistas a la espera de las negociaciones comerciales entre Estados Unido y China. Metales industriales a la baja, pero con preciosos al alza y el oro cotizando cerca de máximos.