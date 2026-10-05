Debemos recuperar México: Acción Nacional
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Ciudad de México.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que México enfrenta una crisis de seguridad que ya no es posible medir sólo en homicidios o enfrentamientos violentos, sino también en la pérdida de control territorial y en la capacidad del crimen organizado para imponer condiciones sobre comunidades enteras.
El dirigente panista señaló que en diferentes zonas de México las organizaciones criminales cobran cuotas a comerciantes y productores del campo, controlan actividades económicas, condicionan la movilidad de las personas y generan un entorno en el que las autoridades de todos los niveles de gobierno pierden presencia y capacidad de respuesta.
"Esto ya no se trata sólo de cifras. Estamos hablando de lugares donde el ciudadano sabe perfectamente quién manda, y muchas veces no es la autoridad. Eso es lo que tenemos que revertir", sostuvo.
Romero Herrera afirmó que recuperar México significa recuperar cada comunidad, cada carretera y cada espacio público que hoy está bajo amenaza del crimen organizado.
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"No podemos acostumbrarnos a que haya territorios donde las familias vivan con miedo".
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