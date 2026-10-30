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Decomisan en el AICM coca y metanfetamina

Por EFE

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Decomisan en el AICM coca y metanfetamina
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      Ciudad de México.- Agentes arrestaron a cuatro personas, en distintas acciones, e incautaron más de 47 kilos de cocaína y metanfetamina en la aduana de las Terminales 1 y 2 del AICM.

      Agentes identificaron a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de manera inusual varias maletas en el área de procesamiento de equipaje, por lo que fue arrestado.

      En otra acción para prevenir el tráfico de drogas, los agentes de Marina capturaron a tres personas, en dos eventos distintos, dos de ellas arribaron al AICM en vuelos procedentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

      En el primer evento, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían transportar con destino a España 17 paquetes con un peso aproximado de 19,9 kilogramos de presunta cocaína.

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      En un segundo evento, una persona fue detenida en posesión de 18 paquetes con alrededor de 21,44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como cinco paquetes con alrededor de 6,1 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, con posible destino a Corea del Sur.

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