Decomisan en el AICM coca y metanfetamina
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- Agentes arrestaron a cuatro personas, en distintas acciones, e incautaron más de 47 kilos de cocaína y metanfetamina en la aduana de las Terminales 1 y 2 del AICM.
Agentes identificaron a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de manera inusual varias maletas en el área de procesamiento de equipaje, por lo que fue arrestado.
En otra acción para prevenir el tráfico de drogas, los agentes de Marina capturaron a tres personas, en dos eventos distintos, dos de ellas arribaron al AICM en vuelos procedentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
En el primer evento, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían transportar con destino a España 17 paquetes con un peso aproximado de 19,9 kilogramos de presunta cocaína.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En un segundo evento, una persona fue detenida en posesión de 18 paquetes con alrededor de 21,44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como cinco paquetes con alrededor de 6,1 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, con posible destino a Corea del Sur.
no te pierdas estas noticias
Exigen 12 años de cárcel para Mario Marín por tortura a Lydia Cacho
Pulso Online
La periodista y la FGR solicitaron la pena máxima contra el exgobernador de Puebla
"La educación no se farmea": tunden a Mario Delgado por TikTok
Pulso Online
Diputadas reclaman video sobre "farmear aura" y cuestionaron los resultados educativos y los libros de texto gratuitos.
Muere menor tras captura de "El Titán" en Matamoros
Pulso Online
La violencia posterior al operativo dejó también dos lesionados y bloqueos en Tamaulipas.