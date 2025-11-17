Definen puntos para T-MEC

Ciudad de México.- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) considera que, además de la regla de origen para la fabricación de vehículos, los temas laborales y aduaneros serán los principales puntos por discutir en la revisión del T-MEC prevista para junio de 2026.

Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la organización, dijo que la situación no es sencilla para la industria automotriz por el tema de los aranceles, por lo que se buscan mecanismos para quitar esas tarifas fijadas bajo la Sección 232.

En su opinión, los puntos de mayor atención en la revisión del T-MEC son la consolidación de una regla de origen donde se dependa menos de Asia, la libertad de asociación sindical, salarios más justos, fortalecer el mecanismo laboral de respuesta rápida y la parte operativa aduanera.

“Sabemos que nuestra contraparte en Estados Unidos quiere que dependamos menos de Asia en cuanto a todo el tema de componentes, telemática y software para los vehículos. Esto significa que requeriremos mayor proveeduría de la región y esta es una oportunidad importante”, expuso Garza hace unos días en un seminario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia laboral, se buscarán tres puntos: la libertad de asociación sindical, para que haya una libre preferencia y asociación sindical de trabajadores en cualquier empresa del sector automotriz, así como mecanismos para otorgar salarios más justos y competitivos.

En tercer lugar, en el mecanismo laboral de respuesta rápida se buscará poder solicitar un proceso más rápido cuando se sospeche que en alguno de los tres países socios infringe algunos acuerdos laborales, y que haya mayor vigilancia y cooperación para acatar el esquema, informaron.