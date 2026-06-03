Dejará Mundial recursos por 7 mil 960 mdp
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Mundial 2026 dejará una derrama económica estimada en 7 mil 960 millones de pesos en el Estado de México; serán desplegados mil 547 efectivos y 238 unidades para resguardar a turistas y asistentes, informaron autoridades mexiquenses.
En conferencia de prensa, Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dio a conocer que el impacto económico "se concentrará en el sector turismo con incremento en la demanda de hospedaje, alimentos y servicios, así como en el consumo de comercio y entretenimiento en la entidad".
La funcionaria indicó que con la justa mundialista se buscará "posicionar al Estado de México como lo que ya es: un destino turístico y una de las principales zonas arqueológicas. Será la oferta más cercana que tengan los visitantes a rutas cortas".
Precisó que más de 25 mil unidades económicas concentrarán el dinamismo económico, principalmente en Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Lerma, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y el Valle de Toluca.
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