Sheinbaum confirma visita del presidente de Corea del Sur a México
Además, un grupo popular de K-pop visitará México próximamente, según informó la mandataria federal.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, visitará México en septiembre.
Detalles confirmados
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que mantiene comunicación con su homólogo surcoreano desde hace varios meses y destacó que existe una buena relación entre ambos países por lo que vendrá en los siguientes días, aún sin precisar la fecha.
Sheinbaum indicó que durante la reunión se abordarán temas de interés comercial, cultural y de cooperación bilateral.
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"Ya tenemos varios meses que hablamos por teléfono. Pues son intereses comerciales, culturales, de distinto tipo con la República de Corea", señaló.
Acciones de la autoridad
La presidenta también adelantó que uno de los grupos jóvenes de K-pop más populares después de BTS visitará México, aunque no reveló todavía el nombre del grupo y afirmó que próximamente se dará a conocer la información.
"Con él ya lo vamos a informar y pues hay muy buena relación con la República de Corea", agregó.
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Además, un grupo popular de K-pop visitará México próximamente, según informó la mandataria federal.
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