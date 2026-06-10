Derrame en Salina Cruz de combustóleo
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JUCHITÁN, Oax.- Petróleos Mexicanos (PEMEX), confirmó que el líquido negro y viscoso que se extendió por algunas calles de al menos tres colonias de Salina Cruz se trató de combustóleo e informó que contuvo la emisión y recuperó el producto.
En un comunicado, la empresa petrolera señaló que "atendió una pérdida de contención en ducto de combustóleo en Salina Cruz y de manera inmediata, la institución suspendió la operación del sistema de transporte para depresionar la línea afectada y así mitigar el flujo del hidrocarburo".
Las labores operativas, añadió, reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre las cuales destacan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad".
Para contener el producto y evitar mayores derrames, técnicos de PEMEX cerraron la válvula de salida y una vez vaciado el ducto, personal especializado procedió a recuperar el derivado del hidrocarburo que se derramó sobre la tierra y el pavimento de las calles.
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En la mañana de este martes, vecinos de la colonia Jesús Rasgado se alarmaron por el derrame del combustóleo.
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