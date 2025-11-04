Desaparece exalcalde de Zinapécuaro, Mich.

Morelia, Michoacán.- Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, fue reportado por sus familiares como desaparecido.

Según la ficha de desaparición emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el exalcalde de 41 años fue visto por última vez el pasado domingo 2 de noviembre, en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Ciudad Hidalgo.

Un informe de las áreas de inteligencia revela que, a las 3:30 horas de ese día fue visto dentro del bar “La Ingrata”, en estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que estuvo involucrado.

Los reportes indican que Alejandro Correa estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, alias “El Catrín”, dueño de casas de empeño en Ciudad Hidalgo.

Durante la búsqueda e investigación, las autoridades obtuvieron la última ubicación de su camioneta marca Grand Cherokee, Modelo 2021, color blanco. El rastreo señala que el vehículo estuvo sobre la carretera Irimbo-Maravatío, en inmediaciones de la localidad de Tzintzingareo, en el municipio de Irimbo. Durante el gobierno de Alejandro Correa Gómez, 20 personas fueron asesinadas en un palenque clandestino a manos del grupo criminal “La Familia Michoacana”.