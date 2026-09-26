Desarman a la policía municipal de Juchitán, Oax.

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Oaxaca, Oax.- En un operativo realizado por fuerzas federales y estatales en las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública de Juchitán de Zaragoza, fueron desarmados los agentes de seguridad pública municipal, además de que el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en el ayuntamiento a solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz.

En el enorme despliegue participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y policías estatales.

De acuerdo con la corporación estatal, el armamento que fue retirado a la seguridad pública municipal fueron 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 029 cartuchos útiles de diferentes calibres.

"El armamento fue trasladado a San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y será custodiado en el Depósito General de Armamento de la Secretaría, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal de Oaxaca". El objetivo, detalló la corporación, fue por protocolo y para garantizar un control estricto de este armamento.

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"Esta medida de carácter preventivo se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal y al no existir, en este momento, las condiciones jurídicas necesarias al interior del H. Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento", puntualizó la Policía estatal.

Este operativo ocurre dos días después de la detención del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano alias "Quetu", por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y su probable responsabilidad en delitos como extorsión agravada, tráfico de personas, narcomenudeo, homicidios y protección a grupos delictivos, entre otros.