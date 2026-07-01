logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Desecha juez demanda de "El Chapo" Guzmán y cierra el caso

Esto, tras una demanda que el exlíder del Cártel de Sinaloa por sus condiciones de reclusión en ADX Florence

Por El Universal

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Desecha juez demanda de "El Chapo" Guzmán y cierra el caso
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un juez federal de Colorado dictó este martes sentencia en firme en contra de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", en respuesta a una demanda que el exlíder del Cártel de Sinaloa presentó por sus condiciones de reclusión en ADX Florence.

      En la sentencia, difundida por el periodista Keegan Hamilton, el juez Gordon P. Gallagher concede a los acusados: Mistelle J. Starr, directora de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, y John Holbrooks, consejero penitenciario en Florence, la moción de desechar la demanda del "Chapo", quien cumple sentencia de cadena perpetua.

      El juez ordena, también, "que este caso sea cerrado".

      "El Chapo" alegó en su demanda que las Medidas Especiales Administrativas (SAMs, por sus siglas en inglés) a las que está sometido en prisión lo han puesto al borde de la locura y advirtió que podrían provocarle un desenlace fatal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El capo mexicano se quejó de no tener acceso siquiera a la biblioteca, de tener tiempo limitado para hacer ejercicio. "Me la paso sin hacer nada en mi celda, rodeado por las mismas cuatro paredes, en un ambiente siniestro y deshumanizante", señaló en una de las cartas que adjuntó a la demanda civil.

      Denunció asimismo que los guardias de la prisión se burlan de él, que las SAMs están provocando que enferme y pidió retirarlas "antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco, porque en las condiciones en las que estoy actualmente, que son tan crueles e inhumanas, eso es lo que va a pasar".

      Se trata del más reciente revés que recibe el fundador del Cártel de Sinaloa, que ha escrito más de una decena de cartas al juez Brian Cogan, quien llevó su caso, solicitando un nuevo juicio y su extradición a México. Todas sus solicitudes han sido desechadas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rector de la UNAM entrega informe de la Cuenta Anual 2025
      Rector de la UNAM entrega informe de la Cuenta Anual 2025

      Rector de la UNAM entrega informe de la Cuenta Anual 2025

      SLP

      El Universal

      Más de 106 mil alumnos atendidos en bachillerato y 266 mil en educación superior.

      México acepta revisiones anuales del T-MEC
      México acepta revisiones anuales del T-MEC

      México acepta revisiones anuales del T-MEC

      SLP

      EFE

      Estados Unidos informó que no está dispuesto a extender por otros 16 años la vigencia del Tratado

      Mueren tres personas durante festejos por triunfo de México en CDMX
      Mueren tres personas durante festejos por triunfo de México en CDMX

      Mueren tres personas durante festejos por triunfo de México en CDMX

      SLP

      Pulso Online

      Las víctimas fueron encontradas inconscientes en Paseo de la Reforma, tras la celebración masiva por el pase de la Selección Mexicana a octavos de final

      Mueren tres en festejos sobre Paseo de la Reforma
      Mueren tres en festejos sobre Paseo de la Reforma

      Mueren tres en festejos sobre Paseo de la Reforma

      SLP

      El Universal

      Autoridades capitalinas continúan investigaciones para esclarecer el fallecimiento de las personas