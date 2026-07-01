Mueren tres personas durante festejos por triunfo de México en CDMX

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Tres personas murieron por asfixia durante los festejos realizados en la Ciudad de México tras la victoria de la Selección Mexicana 2-0 contra Ecuador, resultado con el que el equipo nacional consiguió su pase a octavos de final del Mundial 2026.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, informó durante la madrugada de este miércoles que las víctimas fueron encontradas inconscientes en Paseo de la Reforma, donde se concentraron cientos de miles de aficionados para celebrar el triunfo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, las personas fallecidas son dos mujeres, de 19 y 48 años, así como un hombre de 44 años.

La mujer de 19 años y el hombre de 44 fueron localizados inconscientes entre las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, a una cuadra del Ángel de la Independencia, principal punto de reunión de los festejos mundialistas.

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Paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos acudieron al sitio para brindar atención. Ambas personas recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar y fueron trasladadas a un hospital, donde posteriormente fallecieron.

La tercera víctima, una mujer de 48 años, fue encontrada en la calle Berna, también en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Aunque fue llevada a un hospital después de que se intentó reanimarla, no fue posible restablecer sus signos vitales.

Autoridades capitalinas confirmaron que la causa de muerte fue asfixia.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que el Gobierno federal dará apoyo a través de la Secretaría de Gobernación, mientras que la administración capitalina mantiene contacto con los familiares.

Los festejos por el triunfo de México reunieron entre 800 mil y un millón de personas en los alrededores del Ángel de la Independencia, en una de las celebraciones más concurridas desde el inicio del Mundial.

El Gobierno de la Ciudad de México había desplegado operativos de seguridad, campañas de prevención sobre consumo de alcohol y riesgos por aglomeraciones, además de restricciones por Ley Seca en algunas colonias; sin embargo, la concentración masiva rebasó la planeación en distintos puntos de Paseo de la Reforma.