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Desechan amparo del "Jardinero"

Juez en el Estado de México niega la demanda que presentó Audias Flores Silva

Por El Universal

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Desechan amparo del "Jardinero"
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      Ciudad de México.- Audias Flores Silva, "El Jardinero", exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en Nayarit por la Marina Armada, sigue perdiendo la batalla legal para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.

      En esta ocasión, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, desechó la demanda de amparo de quien fuera uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", contra supuestas irregularidades durante la audiencia en la que se le notificó la solicitud de extradición.

      El michoacano se quejó el lunes pasado de que la diligencia celebrada el 1 de mayo de 2026 dentro del proceso de extradición en su contra se realizó en estado de indefensión, incomunicación material y sin la presencia de su abogado particular de confianza.

      Además, acusó que le notificaron de manera verbal y de palabra respecto al inicio del plazo de 60 días en el proceso de extradición.

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      Sin embargo, en resolución del pasado martes el juez Niño Jiménez resolvió desechar el amparo de Flores Silva y declinó seguir conociendo del asunto al carecer de competencia.

      Por lo anterior, el asunto se turnó al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que aceptó competencia y validó lo resuelto por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

      Audias Flores Silva, exjefe regional del CJNG en los estados de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, continúa preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en espera de que se defina su proceso de extradición a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

      A principios de junio, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México declaró improcedente una demanda de amparo que Flores Silva promovió porque teme ser expulsado a Estados Unidos por el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

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