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Destacan la adopción ciudadana de árboles

Entre las especies con mayor arraigo social están los ahuehuetes

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Destacan la adopción ciudadana de árboles
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      CIUDAD DE MÉXICO.- A más de un año de su puesta en marcha, el programa de Árboles Patrimoniales de la Ciudad de México va "muy bien" consideró la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, quien destacó la participación de la ciudadanía para proponer especímenes con valor histórico, cultural y ambiental que requieran una protección especial y actualmente suman 22 ejemplares con esta protección,

      "La verdad es que la participación de la ciudadanía ha sido muy linda. Eso habla de una Ciudad que abraza a los árboles de su capital, que quiere a los árboles, que protege y que cuida el entorno natural de nuestra ciudad", indicó.

      Detalló que actualmente suman 22 ejemplares protegidos, los cuales cuentan con un plan de manejo para su conservación y manejo especializado.

      Álvarez Icaza resaltó que entre las especies con mayor arraigo social y declaratorias recientes son los ahuehuetes, así como árboles situados en parques públicos y colonias tradicionales a los que la población cuida.

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      Al recordar que la convocatoria para nominar árboles patrimoniales es cíclica pues se abre cada determinado tiempo, la titular de la Sedema invitó a las y los habitantes de la CDMX para seguir proponiendo ejemplares que requieran cuidados.

      "Mientras más árboles protejamos es mejor siempre y cuando cumplamos con las características que tenemos previstas", señaló, al recordar que todos los que se han incluido en el catálogo han sido nominados por la población.

      "PIDEN MÁS RIGOR"

      La metodología por la que se declara un ejemplar como Árbol Patrimonial debe ser rigurosa, para evitar convertir el programa en un acto político y social.

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