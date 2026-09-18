Detallan detención de empresario que golpeó a empleada en la CDMX
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Embajada de Estados Unidos en México detalló la detención del empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez buscado por tentativa de feminicidio tras agredir a una empleada en hotel de Santa Fe, Ciudad de México.
La patrulla fronteriza de San Diego informó que el presidente Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V fue detenido el pasado 12 de agosto, esto luego que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó su lancha frente a la costa.
Tras la detención, Cortés Jiménez fue puesto bajo custodia para impedir que se diera a la fuga por vía marítima.
El pasado 29 de junio, el ahora identificado como Octavio Cortés agredió física y verbalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox ubicado en Santa Fe.
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En el video captado por una cámara de seguridad, se observa al hombre pegarle el mostrador del establecimiento para luego golpear a la recepcionista y tirar su teléfono.
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