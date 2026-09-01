Detienen a hombre por ataque en comandancia en Zacatecas

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El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, confirmó la detención de un presunto implicado en el ataque con explosivos perpetrado contra la comandancia municipal de Ojocaliente, además de informar que la Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo la investigación por la agresión armada en Villa García y está en proceso de asumir también el expediente por los hechos delictivos de Ojocaliente, hechos delictivos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal precisó a EL UNIVERSAL que la captura del sujeto se logró tras un operativo desplegado por la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en San Pedro Piedra Gorda, en el municipio de Cuauhtémoc, en posesión de artefactos explosivos y un vehículo con características parecidas a uno de los automóviles presuntamente involucrados en el atentado contra la corporación policial.

Camacho Osnaya precisó que, en este momento, la fiscalía a su cargo trabaja en el procesamiento de los indicios e integración de la carpeta para determinar el grado de participación del detenido y, en las próximas horas, se realizará el correspondiente desglose con detenido a la FGR.

Respecto a la intervención de las autoridades federales, el fiscal explicó que debido al uso de armas de fuego de alto poder, artefactos explosivos y la naturaleza de los hechos, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo formalmente el caso de Villa García, ocurrido el pasado sábado, los límites con Aguascalientes, en un tramo carretero donde ocurrió la explosión de una motocicleta contra las corporaciones y tras ese hecho fue detenido un joven, de nombre William "N", de 18 años, quien ya fue vinculado a proceso por delitos del orden federal.

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Añadió que, bajo esa misma coordinación institucional, la FEMDO iniciará el trámite para atraer la investigación de Ojocaliente, la cual fue abierta inicialmente por la fiscalía estatal bajo los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones, en ambas investigaciones se seguirá trabajando de manera coordinada con la FGR.

El fiscal zacatecano también atribuyó las agresiones a una reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ante los operativos de contención y la movilidad de las fuerzas de seguridad en la zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes.

Puntualizó que los ataques han sido dirigidos de manera específica contra los cuerpos de seguridad y descartó que se trate de agresiones contra la población civil. Lamentó que en el ataque ocurrido en la comandancia de Ojocaliente resultaran 11 personas lesionadas, dijo, que la mayoría han sido dadas de alta, mientras que una víctima se mantiene en estado reservado.