Detienen a 10 por robo de transporte de carga

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Ciudad de México.- Autoridades detuvieron este viernes en Michoacán a 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de transporte de carga y privación ilegal de la libertad, luego de haber ejecutado 12 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló en un comunicado que durante el operativo se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos, sin precisar si los detenidos están vinculados a algún cartel de droga del estado.

Explicó que las acciones operativas derivaron de labores de investigación e inteligencia, con las que los agentes de seguridad "obtuvieron la ubicación y zona regional de movilidad" del grupo delictivo en los tres municipios de la entidad, uno de ellos Morelia, la capital del estado.

También informó que durante las acciones operativas, dos elementos de la SSPC "resultaron lesionados por disparos de arma de fuego", por lo que "se les brindó atención médica por parte de elementos de sanidad de Marina y fueron trasladados al hospital para recibir atención médica especializada".

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La captura ocurrió en el marco del fortalecimiento de las acciones de seguridad y la detención de generadores de violencia en el estado de Michoacán, y estuvo conformada por elementos de la SSPC, la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General de la República (FGR).