Detienen a dos más por caso Manzo
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MORELIA, Mich.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó la captura de dos integrantes de la red criminal implicada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
Se trata de un exagente ministerial de la Fiscalía Regional de Uruapan y de un elemento en activo de la Guardia Civil, capturados el 21 y 22 de mayo, respectivamente.
El titular de la FGE señaló que los detenidos colaboraban con Wendy Fabiola "N", alias La Tía, a quien le compartían información relevante sobre las órdenes de aprehensión y datos de las investigaciones en torno al asesinato de Carlos Manzo.
"Héctor Hugo "N", alias Manuel, era servidor público de la Fiscalía Regional de Uruapan. Se le incautaron cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de esta institución, un vehículo,yotras pertenencias; él compartía información y filtraba información de supuestas órdenes de aprehensión que se tenían sobre la investigación de Carlos Manzo", detalló Torres Piña.
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Con relación a Juan Luis "N" (Archivo) (Archivo), El Comandante Gary, tenía comunicación estrecha con La Tía, a la que le compartía información oficial.
"Él era agente de la GC adscrito a Medio Ambiente. Él también compartía datos.
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