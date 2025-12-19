Detienen a dos por asesinato del profesor y activista José Artemio López en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La Fiscalía General del Estado detuvo a Gerardo "N" y Diego "N" como presuntos responsables del homicidio del profesor, activista y militante de Morena, José Artemio López Aguilar, asesinado a balazos dentro de su vivienda en el municipio de Chicomuselo, asentado en la Sierra de Chiapas, la madrugada del 3 de octubre de 2023.

El profe Artemio, como lo conocían, acompañaba la lucha de los sectores sociales golpeados por la violencia generada por el crimen organizado, que se han disputado el territorio en la Sierra y la Frontera de Chiapas, límites con Guatemala.

López Aguilar, quien fue torturado en el interior de su casa antes de que fuera asesinado, impartía clases en la telesecundaria del ejido Josefa Ortiz de Chicomuselo.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca precisó que Gerardo "N" y Diego "N" participaron de manera directa en el homicidio del docente y líder social, y fueron recluidos en un centro penitenciario a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Durante los años 2023 y 2024, enmarcó el funcionario, la Sierra fue una de las más golpeadas por la violencia debido a la presencia de grupos criminales que mantenían sometidas a comunidades y ejidos completos, obligándolos a participar en bloqueos carreteros y otras actividades ilícitas, en un contexto de ausencia de autoridad gubernamental.

Destacó que el profe Artemio fue asesinado por disparos de arma de fuego después de que convocó a la llamada marcha por la paz en Chicomuselo.

En contraparte, afirmó que desde el arranque del actual gobierno de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar se reforzaron las investigaciones para esclarecer el homicidio del mentor.

Los detenidos están también relacionados con otros delitos tales como robo de vehículos y violación a la ley federal de armas y explosivos, además, existen otras personas involucradas, quienes ya están identificadas.

En tal sentido, subrayó el fiscal general, las investigaciones continúan para localizar y aprehender al resto de los implicados.