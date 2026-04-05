Detienen a presunto "sicario" ligado al CJNG en Chiapas
Félix N fue arrestado en una casa de seguridad con un fusil AK-47, droga y tres vehículos en Cintalapa.
A
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Un "sicario " del Cártel Chiapas y Guatemala
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(CCyG), filial al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido con armas y tres vehículos, en el municipio de Cintalapa, en los límites con Oaxaca.
La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informó que los agentes estatales detuvieron a al hombre en una casa de seguridad ubicada, en el tramo carretero Emiliano Zapata a Villa del Río, de Cintalapa.
Cuando los policías procedieron a realizar una revisión, al hombre identificado como Félix "N" se le halló un fusil AK-47 con un cargador y 22 cartuchos calibre 7.62 mm, ocho bolsas con mariguana, un vehículo marca Volkswagen, tipo Gol de color blanco; un vehículo marca Hyundai, tipo Tucson de color blanco; y un vehículo marca Nissan Np300 Frontier de color blanco.
"El detenido quien manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala y los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente", dijo la Secretaría.
Félix "N", las armas, los cartuchos, la droga y los tres vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
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