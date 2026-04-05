logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a presunto "sicario" ligado al CJNG en Chiapas

Félix N fue arrestado en una casa de seguridad con un fusil AK-47, droga y tres vehículos en Cintalapa.

Por El Universal

Abril 05, 2026 12:36 p.m.
A
Detienen a presunto sicario ligado al CJNG en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Un "

sicario
" del Cártel Chiapas y Guatemala

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


(CCyG), filial al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido con armas y tres vehículos, en el municipio de Cintalapa, en los límites con Oaxaca.
La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informó que los agentes estatales detuvieron a al hombre en una casa de seguridad ubicada, en el tramo carretero Emiliano Zapata a Villa del Río, de Cintalapa.
Cuando los policías procedieron a realizar una revisión, al hombre identificado como Félix "N" se le halló un fusil AK-47 con un cargador y 22 cartuchos calibre 7.62 mm, ocho bolsas con mariguana, un vehículo marca Volkswagen, tipo Gol de color blanco; un vehículo marca Hyundai, tipo Tucson de color blanco; y un vehículo marca Nissan Np300 Frontier de color blanco.
"El detenido quien manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala y los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente", dijo la Secretaría.
Félix "N", las armas, los cartuchos, la droga y los tres vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a presunto sicario ligado al CJNG en Chiapas
Detienen a presunto sicario ligado al CJNG en Chiapas

Detienen a presunto "sicario" ligado al CJNG en Chiapas

SLP

El Universal

Félix N fue arrestado en una casa de seguridad con un fusil AK-47, droga y tres vehículos en Cintalapa.

Detienen a mujer por intentar ingresar marihuana a Reclusorio Oriente
Detienen a mujer por intentar ingresar marihuana a Reclusorio Oriente

Detienen a mujer por intentar ingresar marihuana a Reclusorio Oriente

SLP

El Universal

El operativo se realizó en la alcaldía Iztapalapa, donde se encontró marihuana oculta entre la ropa interior de la detenida.

Ya son 5 víctimas de "suero vitaminado"
Ya son 5 víctimas de "suero vitaminado"

Ya son 5 víctimas de "suero vitaminado"

SLP

El Universal

Derrame de petróleo afecta el turismo
Derrame de petróleo afecta el turismo

Derrame de petróleo afecta el turismo

SLP

El Universal