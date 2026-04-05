Detienen a presunto "sicario" ligado al CJNG en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Un "

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(CCyG), filial al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuecon armas y, en el municipio de Cintalapa, en los límites con Oaxaca.Ladel Pueblo informó que losdetuvieron a al hombre en unaubicada, en el tramo carretero Emiliano Zapata a Villa del Río, de Cintalapa.Cuando los policías procedieron a realizar una revisión, al hombre identificado comose le halló uncon un cargador y 22 cartuchos calibre 7.62 mm, ocho bolsas con mariguana, un vehículo marca Volkswagen, tipo Gol de color blanco; un vehículo marca Hyundai, tipo Tucson de color blanco; y un vehículo marca Nissan Np300 Frontier de color blanco."Elquien manifestó pertenecer al grupo delictivoy los objetos fueron puestos a disposición de laspara que determinen lo conducente", dijo la Secretaría., las armas, los cartuchos, la droga y los, fueron puestos a disposición del