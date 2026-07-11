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Detienen al cuñado de Inés Gómez Mont

Por EFE

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Detienen al cuñado de Inés Gómez Mont
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      Ciudad de México.- Autoridades arrestaron en la ciudad turística de Cancún a Alejandro Álvarez Puga, hermano del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y quien tiene una orden de detención en México por una trama de lavado de dinero junto a su esposa, la presentadora de televisión Inés Gómez Mont.

      Según el Registro Nacional de Detenciones, el individuo fue detenido por agentes de Policía Federal Ministerial en el estado de Quintana Roo y fue puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en Ciudad de México.

      En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó este viernes que Alejandro Álvarez Puga era requerido por su presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal.

      Además, Alejandro Álvarez Puga está en la mira de las autoridades mexicanas por su presunta participación, junto a su hermano y cuñada, en una red criminal que recurría a empresas fantasmas que facilitaban a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

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      Por estos hechos, la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo cuentan con una orden de detención por delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (más de 160 mdd).

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