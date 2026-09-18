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Detienen en Jalisco a extorsionadores del sector cárnico

Por EFE

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Detienen en Jalisco a extorsionadores del sector cárnico
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      Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) de México, Omar García Harfuch, informó este jueves de la captura en el estado mexicano de Jalisco de dos sujetos que pertenecen a una célula delictiva que realizaba extorsiones a 77 sucursales del sector cárnico en el país.

      El titular de la dependencia detalló -en un mensaje en la red social X- que los detenidos fueron identificados como alias El Fiera y alias El Coreano, que además "contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa". Fuentes oficiales confirmaron a EFE que el grupo delictivo utilizaba comunicaciones extorsivas contra los comerciantes, además de usar plataformas de internet para dificultar su localización.

      Las fuentes también aseguraron que han sido detenidas ocho personas de esta supuesta célula criminal, que tiene sus principales operaciones en el estado de Tabasco (sureste), a unos 1.171 kilómetros de Jalisco.

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