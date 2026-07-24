Retiran prisión preventiva justificada a Murillo Karam

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Luego de dos años sin sentencia, un juez del Reclusorio Norte retiró la medida de prisión preventiva justificada al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien desde el 2024 se encuentra en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa en su domicilio ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

Defensa y proceso judicial de Jesús Murillo Karam

La periodista Miriam Moreno afirmó durante su intervención en el programa "Por la Mañana", de Ciro Gómez Leyva y junto a Manuel Feregrino, de Grupo Fórmula, que revisó e incluso habló con la defensa del exprocurador para conocer el proceso en el que ahora se encuentra uno de los exfuncionarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la información compartida, la defensa de Murillo Karam argumentó que han pasado dos años en los que se justificaba la prisión preventiva y hasta ahora sigue sin sentencia por el retraso de su proceso, esto, debido a causas ajenas al imputado como lo son vacaciones, el cambio en el sistema de justicia, la elección judicial, entre otras circunstancias.

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"Se llevó a cabo una audiencia que duró alrededor de 30 horas, inició la tarde del miércoles, culminó ayer, una audiencia en donde básicamente la defensa de Jesús Murillo Karam le plantea al juez federal con sede en el Reclusorio Norte que han cambiado las circunstancias por las cuales se determinó la prisión preventiva contra el exprocurador general de la República, es decir, han pasado más de dos años en donde por causas ajenas a él, que tiene que ver con vacaciones, el cambio en el sistema de justicia, la elección judicial, etcétera, mil cosas ajenas al imputado, que han retrasado el proceso", expresó la periodista Miriam Moreno.

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Medidas cautelares y estado de salud del exprocurador

Agregó que el retiro de la medida no significa que el exgobernador de Hidalgo pueda salir de su casa debido a que solo aplica para el proceso que enfrenta en el Reclusorio Norte. Cabe destacar que también tiene otra causa penal abierta en el Reclusorio Sur, donde también se encuentra bajo prisión preventiva justificada.

Asimismo, Miriam Moreno comparte que de acuerdo a la defensa del imputado, Murillo Karam ahora que libró la prisión preventiva justificada tiene otras medidas cautelares como:

· Portación del localizador electrónico que ya tenía desde hace dos años

· Estará restringido en su casa y solo podrá salir por alguna emergencia médica

· No puede salir de la CDMX ni del país, así como tampoco puede pasearse por la ciudad

Cabe destacar que el también exdiputado, detenido en 2022 por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, enfrentó un deterioro en su salud dentro del Reclusorio Norte que lo llevó a pedir el cambio de arresto.

Por la razón médica, la periodista Miriam Moreno asegura que el retiro de la prisión preventiva sólo le beneficia en temas burocráticos ya que sí podrá salir de su casa por alguna emergencia de esta índole sin el permiso del juez ni hacer ningún trámite.

Jesús Murillo Karam y la "verdad histórica" de Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam es señalado por la presentación de la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa, donde concluyó que los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en un basurero municipal del estado de Guerrero.

En una conferencia de prensa en 2022 sobre el caso Ayotzinapa, el exprocurador federal expresó "muchas gracias, ya me cansé" y decidió no responder a más preguntas sobre la desaparición de los jóvenes.

El pasado 18 de abril, Murillo Karam fue hospitalizado a causa de un derrame cerebral; sin embargo, previamente también ha recibido atención médica por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.