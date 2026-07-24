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Padres o madres, 89.7% de personas en penales

El estudio de la UASLP refuerza la teoría del vínculo entre los delitos y las necesidades familiares

Por Rubén Pacheco

Julio 24, 2026 10:45 a.m.
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      El porcentaje tan alto de que el 89.7 por ciento de personas privadas de la libertad (PPL) en los penales potosinos sean padres o madres, puede estar vinculado con una necesidad patrimonial para dar suficiencia al gasto familiar diario, que de otra forma no existe, evaluó Urenda Queletzú Navarro Sánchez, investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP.

      El 89.7 por ciento de las PPL en Ceresos estatales hasta el año pasado, tienen hijos o hijas, es decir, nueve de cada 10 internos son padres o madres, según del Inegi que complementa que los delitos que más cometieron de forma descendente son narcomenudeo, robo y homicidio.

      En entrevista, argumentó que otro factor asociado a una lectura más compleja, correspondería a si las personas internas habían tenido dificultades de inserción en el mercado laboral.

      "Y ahí podríamos ver, por ejemplo, si tuvieron formación, si mas bien se dedicaron en algún momento a trabajo informal y que dada esa circunstancia, pues el trabajo informal es oscilante, es decir, a veces podrás tener o a veces no y estas fueron, pues las válvulas de escape que permitieran cubrir las necesidades", exteriorizó.

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      La experta en temas de género, paz y no violencia, adujo que es posible que cabezas de familia accedan al narcomenudeo, porque no necesariamente significa un involucramiento mayor con el crimen organizado.

      Navarro Sánchez consideró que el robo hubiera estado en primer lugar del delito más cometido por las PPL, sin embargo, las cifras evidencian que una opción de decisión fácil para obtener dinero de quienes están al frente de núcleos familiares, es la comercialización de droga.

      Advirtió que los hombres que actúan individualmente en un ilícito las familias mantienen una conexión o cuidado mientras se encuentran apresados, a diferencia de las mujeres, donde suelen abandonarlas.

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      "Cuando salen el proceso de reconstrucción es mucho más difícil por lo mismo, es decir, aunque la cárcel de pronto es porosa, es mucho menos porosa y cuando me refiero a porosa, es que permite tener ciertas redes todavía familias o amistades. En el caso de caso de las mujeres, es menos porosa", remató.

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