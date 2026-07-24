Juzgado frena proyecto de paso a desnivel en El Saucito

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El Consejo Pro Patrimonio del Saucito informó que el Juzgado Sexto de Distrito concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 821/2026, promovido por habitantes de la zona en contra del proyecto del Paso Inferior Vehicular El Saucito.

La resolución fue emitida por la jueza Aracely del Rocío Hernández Castillo y mantiene suspendidos diversos actos relacionados con la planeación del proyecto mientras se resuelve el fondo del litigio.

De acuerdo con el colectivo, la decisión judicial representa un avance para los vecinos que desde hace varios años han cuestionado la legalidad de la obra y sus posibles afectaciones al entorno. Consideraron que la suspensión abre la posibilidad de que las autoridades revisen el proyecto con mayor transparencia y con participación de la comunidad.

La resolución concede la suspensión definitiva respecto de actos atribuidos al Cabildo, al Instituto Municipal de Planeación (Implan) y a la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En cambio, la medida cautelar fue negada en relación con los actos reclamados al presidente municipal, al secretario general, al oficial mayor y al director de Obras Públicas.

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Entre los argumentos expuestos en el juicio se encuentra el posible riesgo para el patrimonio histórico, debido a que el paso inferior se proyecta en las inmediaciones del Templo del Señor del Saucito y del panteón municipal, ambos catalogados como monumentos históricos. La síntesis del expediente señala que cualquier intervención en esa zona requiere autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los promoventes también argumentan que el proyecto avanzó sin un proceso suficiente de información, consulta y participación ciudadana, además de sostener que, por residir en el área de influencia de la obra, podrían resentir afectaciones directas. El amparo también impugna los acuerdos del Cabildo mediante los cuales se autorizó utilizar recursos provenientes de la venta de inmuebles municipales para financiar, entre otras obras, el paso inferior vehicular.

El Consejo Pro Patrimonio del Saucito señaló que la suspensión definitiva no pone fin al proceso judicial, sino que permite preservar las condiciones actuales mientras el juzgado determina si el proyecto cumple con los requisitos legales