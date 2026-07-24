Plantean frenar deserción escolar de madres y padres jóvenes

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Madres y padres jóvenes que hayan abandonado las aulas podrían contar con medidas para reincorporarse y concluir sus estudios, de aprobarse una reforma presentada en el Congreso del Estado.

La diputada Brisseire Sánchez López propuso modificar la Ley de Educación de San Luis Potosí para que las autoridades implementen políticas contra la exclusión educativa de quienes asumen responsabilidades de crianza a temprana edad.

Actualmente, la propuesta no define apoyos económicos, guarderías, horarios flexibles ni modalidades especiales de estudio. Únicamente establece la obligación general de eliminar las barreras que dificultan el acceso, la reincorporación y la permanencia escolar de este sector.

La legisladora argumentó que convertirse en madre o padre durante la adolescencia o juventud puede obligar a los estudiantes a dejar su formación académica para asumir responsabilidades familiares y económicas.

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La reforma también incluye disposiciones para estudiantes con discapacidad. Entre ellas se encuentran adecuaciones de mobiliario, rampas, pisos podotáctiles, alarmas, pasamanos y ajustes en el transporte escolar o público.

Además, plantea que las personas con discapacidad reciban herramientas para desarrollar habilidades que faciliten su inclusión laboral y su participación en condiciones de igualdad.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que determinará si la propuesta avanza hacia su discusión y eventual votación.