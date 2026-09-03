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Detienen a notario en Veracruz por fraude inmobiliario

El notario enfrenta prisión preventiva mientras continúa la investigación por múltiples denuncias.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 03:21 p.m.
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Detienen a notario en Veracruz por fraude inmobiliario
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      XALAPA, Ver., septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Un notario público del sur de Veracruz fue detenido señalado de los presuntos delitos de fraude y contra la fe pública, en un caso más del llamado Cártel Inmobiliario.

      Detalles confirmados

      Fueron elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado quienes aprehendieron al Notario Público de la ciudad de Catemaco, Fernando "N", a quien se le imputaron dos presuntos delitos.

      Los reportes oficiales indican que una afectada denunció que en el año 2017 fue llevada mediante engaños a la Notaría Pública para firmar documentos relacionados con un inmueble de su propiedad, sin que presuntamente le fuera explicado su contenido.

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      Acciones de la autoridad

      Tras las investigaciones, la autoridad ministerial consideró que había elementos suficientes de posibles delitos, por lo que solicitó a un juez una orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada en el propio municipio de Catemaco.

      El ahora imputado fue presentado ante el Juez de Control con residencia en San Andrés Tuxtla, para la celebración de la audiencia inicial dentro del proceso penal 221/2026, en la cual el órgano jurisdiccional impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada.

      Durante varios meses, docenas de personas han denunciado casos de despojos ilegales de propiedades, en lo que popularmente se ha conocido como el Cártel Inmobiliario de Veracruz.

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