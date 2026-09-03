Alfredo Adame regresa como crítico en La granja VIP

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El actor y conductor Alfredo Adame regresa a "La granja VIP", pero esta vez lo hace como uno de los críticos del panel, papel en el que aseguró, tratará de ser lo más imparcial posible con todos los participantes, incluyendo a Carlos Trejo quien es uno de sus detractores principales.

"Yo voy de crítico, no tengo preferencias y seré neutral totalmente, no tomaré partido por nadie; a mí me están invitando a participar como el crítico especial, entonces seré objetivo, de una narrativa puntual que de contenido, lo que la gente quiera expresar", señaló Adame.

Alfredo Adame explicó que varios proyectos en los cuales está involucrado, entre ellos su llegada al reality "Gran Hermano", se han estado retrasando, entonces cuando lo invitaron nuevamente a "La granja VIP", pero esta vez como crítico, no lo dudo y se integró de inmediato.

El actor no pudo evitar emocionarse al ver nuevamente las instalaciones de la granja, la cual a pesar de estar renovada para recibir a sus nuevos inquilinos, guarda muchos de los espacios que se conocieron el año pasado, como los establos, por eso la nostalgia del llamado "golden boy".

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"La Granja VIP", temporada 2, se estrenará el domingo 6 de septiembre, en el mismo horario en que arranca la gala semanal de La Casa de los Famosos de Televisa, pero Adame está muy confiado de que el reality de TV Azteca viene imparable en esta nueva edición.

"Los van hacer pedazos, si ahorita ya están del asco, en rating y eso son un fracaso, dejen que entre esto", expresó Adame.

Sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en "La casa de los famosos", reality que será la competencia directa en unos días de "La granja VIP"; y que vivió la salida de Aldo Rendón por problemas de salud, Adame opinó:

"Lo sacaron por misógino, es un tipo asqueroso que estuvo fastidiando a Mariana Ochoa y a las demás mujeres. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Adrián Marcelo la vez pasada? Que esta empresa perdió muchos millones de pesos por eso, por eso cuando vieron venir a esta áspera persona y dijeron sáquenlo".

Según el también conductor, la salida de Aldo por enfermedad es algo que la producción se inventó para poderlo sacar del programa, porque los anunciantes ya comenzaban a protestar por las actitudes del stylist. Adame explicó que sus 38 años de experiencia haciendo televisión, en los cuales ha desempeñado puestos de productor, conductor y hasta encargado comercial de varios proyectos; le permiten saber qué los anunciantes se comenzaron a molestar con los comentarios y acciones de Rendón hacia ciertas personas en la casa.

"Empecé a verlo porque estoy apoyando a Mariana, y dije, 'esto no va a tardar en reventar'. (El proyecto) no tiene ética, con todo y todo tú puedes entrar a un reality, te puedes mentar la madre con los competidores, pero la ética tiene que tener una presencia, criterio, los valores, los principios, la moral, todo; de repente te avientas broncas y dices cosas fuertes, pero este tipo (Aldo Rendón) es misoginia en su grado más asqueroso".

TV Azteca anuncia panel de críticos y participantes para La granja VIP 2

Más animal que nunca

La tarde de este miércoles en las instalaciones de TV Azteca, se anunció el arranque del reality La Casa de los Famosos Temporada 2, con la presencia de sus conductores principales, Adal Ramones y Kristal Silva, el anuncio de Alfredo Adame como crítico sorpresa y Manelyk Gozález como la participante número 14 de este programa.

"´La Granja VIP´ en la primera edición ya demostró de lo que es capaz, tuvo más de dos billones de views en digital, más de 70 millones de televidentes que tuvimos en algún momento viéndola y más de 90 millones de votos en la app de TV Azteca. Es un hitazo total y estoy seguro que este año vamos por más, porque venimos más grandes, más atrevidos, con más sorpresas y doblemente animal", expresó Guillermo Cueva, director general de planeación estratégica de TV Azteca.

Alfredo Adame promete imparcialidad y critica competencia directa

Alejandro Esquivel, director de entretenimiento y eventos especiales en TV Azteca, explicó que la planeación de esta nueva temporada les llevó alrededor de un año, en el cual trabajaron arduamente en los contenidos, el cast y las sorpresas con las que darán un nuevo aire a este programa.

También se anunció que además de Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras "Bicolor", Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis "Bebeshita", Abigail Pak "La Coreañera" y Natalia Alcocer, se sumaba Manelyk González, una experta en realities y en generar contenido; pero además se sumarían seis concursantes más que se darán a conocer el mismo domingo, durante la gala de estreno.

El panel de críticos seguirá integrada por Linet Puente, Rey Grupero, Flor Rubio y Ferka, a quienes se suma el ganador de "La granja VIP" del año pasado, Alfredo Adame.

"A mí me gusta montar en el caballo ganador... aunque no va haber mentadas de madre porque no lo permite la televisión", dijo Adame.