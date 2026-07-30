INE aprueba calendario oficial para elecciones federales 2026-2027
Los consejos locales y distritales, así como la designación de funcionarios de casilla, forman parte del proceso electoral.
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario para el Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancará formalmente el próximo 10 de septiembre y cuya elección se llevará a cabo el 6 de junio del próximo año.
A partir de esta fecha comenzará formalmente la preparación de la elección en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, 500 cargos, de los cuales 300 serán electos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.
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Ese mismo día se activarán los mecanismos de observación electoral y comenzará la difusión de la convocatoria para las personas visitantes extranjeras, cuyo plazo se extenderá hasta el 26 de mayo de 2027.
-----Fechas clave de campaña y precampaña
El calendario contempla que la primera semana de enero deberán iniciar las precampañas, el periodo en que los aspirantes de cada partido a ser candidatos podrán buscar el apoyo de sus partidos para eventualmente ser postulados en las boletas, y concluirán el 12 de febrero.
Para las candidaturas independientes, la recepción y análisis de las manifestaciones de intención se realizará del 5 de octubre al 30 de noviembre, concluyendo el periodo para recabar apoyo de la ciudadanía el 12 de febrero del 2027.
Entre el 22 de marzo al 3 de abril se llevará a cabo el registro de candidaturas ante la autoridad electoral. Las campañas iniciarán en el mes de abril y concluirán el 2 de junio. Los días 3, 4 y 5 de junio corresponderán al periodo de veda electoral.
La jornada electoral se celebrará el domingo 6 de junio de 2027. Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio, el cómputo por circunscripción plurinominal será el 13 de junio y la asignación de diputaciones plurinominales está programada entre el 1° y el 23 de agosto.
-----Fechas clave para funcionarios de casilla
El 30 de septiembre próximo se instalarán los 32 consejos locales y el 30 de noviembre los 300 consejos distritales, los cuales constituyen los órganos colegiados ciudadanos temporales encargados de dar seguimiento a la elección en cada entidad federativa y distrito electoral.
Para el 12 de enero se realizará la designación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
El 5 de febrero se llevará a cabo la primera insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas de casilla; el segundo sorteo se llevará a cabo el 8 abril y entre el 26 y 30 de abril se declarará la validez del padrón electoral que podrá votar.
Del 31 de mayo al 4 de junio se entregará la documentación y los materiales electorales a las presidencias de las Mesas Directivas de casilla.
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