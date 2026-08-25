Ganado mexicano vuelve a cruzar a EEUU tras 14 meses de cierre

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Washington (EFE).- Estados Unidos comenzó a reabrir su frontera al ganado mexicano en pie después de más de 14 meses de restricciones por la propagación del gusano barrenador, informó la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins.

El proceso inició este lunes 24 de agosto por el puerto de Douglas, Arizona, frente a Agua Prieta, Sonora. Se trata del primer cruce de la frontera sur estadounidense habilitado nuevamente para este comercio.

Rollins confió en que la reapertura progresiva permitirá reanudar el flujo de ganado procedente de México, suspendido durante más de un año como medida sanitaria.

Antes del cierre, por los cruces fronterizos ingresaban anualmente a Estados Unidos más de un millón de cabezas de ganado mexicano.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que cada animal será sometido a varias inspecciones veterinarias antes de ingresar al país.

Los ejemplares que incumplan los requisitos sanitarios serán rechazados y la detección de un caso de gusano barrenador provocaría la suspensión inmediata de las importaciones por el puerto correspondiente.

La reapertura dependerá también del cumplimiento del plan conjunto entre México y Estados Unidos para combatir la plaga, así como de las evaluaciones sanitarias realizadas en ambos países.

Si el funcionamiento de Douglas resulta satisfactorio, las autoridades estadounidenses considerarán habilitar posteriormente los cruces de Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró la reanudación de las exportaciones y afirmó que la entidad reforzó su capacidad sanitaria para reducir los riesgos derivados del gusano barrenador.

La apertura ocurrió después de que Sonora confirmara su primer caso de la plaga en un bovino localizado en el municipio de Álamos. Baja California y Baja California Sur permanecían entonces como las únicas entidades mexicanas sin registros.

De manera paralela, el Gobierno de Donald Trump anunció que permitirá durante 90 días la entrada de hasta 300 mil toneladas métricas adicionales de carne de res molida con aranceles reducidos, con el objetivo de contener los precios y compensar la escasez en el mercado estadounidense.

La medida sobre carne procesada es independiente de la reapertura fronteriza al ganado mexicano en pie y todavía no se ha precisado qué países abastecerán ese volumen adicional.

Estados Unidos consume alrededor de 13 millones de toneladas métricas de carne de res al año e importa entre dos y tres millones, según cifras expuestas por Rollins.