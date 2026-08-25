México descarta amenaza inminente en Mexicali; refuerza vigilancia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México (EFE).- El Gobierno de México descartó haber identificado un riesgo específico o inminente para la población de Mexicali, Baja California, aunque ordenó reforzar el patrullaje y la vigilancia tras una alerta emitida por Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad informó que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses para verificar cualquier indicio relacionado con la advertencia.

"Las autoridades no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población", indicó el organismo en una tarjeta informativa.

Como medida preventiva, corporaciones federales, estatales y municipales aumentaron la presencia de agentes en puntos estratégicos de Mexicali.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gobierno federal aseguró que dispone de personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para atender cualquier eventualidad.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había descartado que existiera una situación de crisis y explicó que la alerta estadounidense surgió por información sobre la posible presencia de un grupo delictivo.

"Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, pues, con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta", declaró durante su conferencia matutina.

Estados Unidos suspendió este martes sus actividades gubernamentales y los viajes de su personal a Mexicali, ciudad fronteriza con Calexico, California, debido a información sobre una posible amenaza cuya naturaleza no fue detallada.

"Debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto", indicó el aviso del Consulado estadounidense.

La representación diplomática recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de algún incidente y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Medios locales relacionaron la advertencia con versiones sobre posibles ataques del grupo criminal conocido como Los Rusos contra instalaciones policiales y de la Fiscalía General de la República. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también informó sobre el reforzamiento de los operativos de seguridad.

El Gabinete de Seguridad pidió a la población mantener la calma, consultar información oficial y evitar la difusión de versiones no confirmadas.