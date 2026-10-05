"El pueblo nunca será reprimido"

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Veracruz, Ver.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para reprimir al pueblo, y les agradeció por defender la soberanía y seguridad de México.

En el puerto de Veracruz, al encabezar el 205 aniversario de la Armada de México y el 202 aniversario de la Constitución de 1824, Sheinbaum destacó que con la llamada Cuarta Transformación se creó la Guardia Nacional para la protección del pueblo y la seguridad pública, con "una visión humanista de que las Fuerzas Armadas están profundamente ligadas a una convicción democrática".

"Y, por ello, las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo", declaró al señalar que su actuación debe darse en el marco de la Constitución, respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley.

Como la primera mujer Presidenta, aseguró que la presencia de las mujeres se está fortaleciendo en estas instituciones.

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"Las y los soldados, las y los marinos son pueblo uniformado. Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad", dijo la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas al destacar sus acciones ante desastres naturales como huracanes, terremotos e inundaciones.

Asimismo, agregó que México necesita de los ingenieros de las Fuerzas Armadas y de sus capacidades para construir infraestructura estratégica.

"Unas Fuerzas Armadas vinculadas a la Constitución y a las instituciones de la República, un Ejército, una Marina surgidas del pueblo, por la lucha de la democracia, la justicia social y la defensa del orden constitucional", resaltó.