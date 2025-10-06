logo pulso
El que respira, aspira: Monreal

Reitera que su aspiración política sigue “intacta y firme”

Por El Universal

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
El que respira, aspira: Monreal

Ciudad de México.- Saúl Monreal, senador de Morena, declaró este domingo que no descarta analizar una posible propuesta del PRI o del PAN para buscar la gubernatura de Zacatecas, pues advirtió que “sigue intacta y firme” su aspiración.

Esto, pese a que Morena aprobó la medida antinepotismo para las elecciones en 2027, lo que impide que Monreal sea candidato por este partido, debido a que su hermano David Monreal es gobernador del estado.

Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México para el informe por su primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el senador guinda advirtió que analizar una propuesta de estos partidos de oposición dependerá del proceso que se lleve en Morena.

“He dicho que ‘el que respira, aspira’. Mi aspiración sigue intacta y firme”, remarcó.

¿Ya está buscando apoyo de otros partidos?, se le cuestionó.

“Todavía no. Vamos a dar la lucha en el interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local, que es aproximadamente el próximo año”, señaló.

¿Si le pidieran del PRI, o el PAN impulsarlo?, se le insistió.

“Vamos a analizarlo, vamos a verlo”, contestó.

¿O sea, no queda descartado?

“Va a depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que hay un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación y vamos a estar muy atentos”, respondió antes de retirarse.

Tras haber asistido al cierre del informe de rendición de cuentas de la Presidenta, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue cuestionado sobre los dichos de su hermano, quien no descartó analizar si busca la candidatura por el PRI o el PAN.

“Mi opinión siempre es de respeto”, respondió.

