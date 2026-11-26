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La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las amenazas de partidos de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN), de no participar en las elecciones de 2027 en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no modifique los criterios de sobrerrepresentación de diputaciones plurinominales, pues argumentan que favorecería solo a Morena.

Ante el amago de Ricardo Anaya de que Acción Nacional no se presente a los comicios, la mandataria federal enfatizó que: "si no quieren participar pues que no participen, es una decisión de un partido político".

La mandataria federal leyó el artículo 18 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que la votación nacional efectiva obtenida por cada partido: "aquí no habla de coalición", dijo.

Además, enfatizó que el resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a cada partido, y si aún quedan curules por distribuir, se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos.

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"La ley no deja lugar a dudas": Sheinbaum

"La ley no deja lugar a dudas, porque dice qué es lo que hay que hacer: Suma, divide, resta, multiplica. No hay lugar a dudas, es una fórmula matemática en la que está expresada aquí, de cómo tienen que dividirse los 200 diputados a partir del resultado de cada partido político. Esta ley la probaron ellos y ahora dicen que no son partidos, sino que son coalición, pero eso no es. Las leyes no están a votación del Instituto Nacional Electoral", expresó.

Durante la conferencia de este jueves 26 de noviembre, la Jefa del Ejecutivo reprochó que nuevamente entró en debate este tema y señaló que el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD) aprobaron la ley.

"Está ley se aprobó en el Pacto por México (...) Ahora algunos partidos políticos de oposición, lo que dicen es debe distribuirse los plurinominales, la representación proporcional por la coalición, no por el partido, sí, nada más que la ley dice que es por partido", refirió esta mañana.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que está clarísimo que la división es por partidos y no por coalición, por lo que explicó que el INE está para cumplir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en caso de presentarse una disputa, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverlo.

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"Pero es clarísimo que la división es por partidos. Hay en un capítulo del libro de la Transición Histórica que voy parte por parte de esta ley, cómo fue que en el 24 se distribuyeron los partidos. La ley es clarísima, no tienen lugar a dudas", dijo.

Ayer miércoles, el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, descartó que una eventual decisión del PAN de no participar en las elecciones de 2027 ponga en riesgo la organización de los comicios y aseguró que el proceso electoral está garantizado tanto en el ámbito federal como en el local.

En entrevista, el legislador morenista sostuvo que no existe actualmente ningún elemento que justifique que un partido político se retire de la contienda y consideró que las inconformidades sobre la distribución de las diputaciones tienen cauces institucionales para resolverse.

"Es respetable y será su decisión, pero no hay nada que cambien. La elección va a salir. Está garantizado el proceso electoral del 27", afirmó.

Martínez defendió los criterios vigentes de asignación de legisladores plurinominales y sostuvo que la fórmula debe considerar los votos obtenidos por cada partido político, incluso cuando los resultados electorales se hayan conseguido mediante una coalición.